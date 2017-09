Se descubre la verdad sobre el video de Messi tocando el piano

Lionel Messi cautivó a sus seguidores con un video en el que toca el piano, pero ¿en realidad era él?. La verdad te sorprenderá.

Cuando faltaban pocas horas para el inicio del partido entre el Barcelona y la Juventus en el inicio de la fase de grupos de la Champions, el crack azulgrana colgó en Facebook un video con el que se ganó aún más la admiración de su público por su “talento”.

En el corto aparece Messi tocando el himno de la Champions League, sin embargo, esta es la realidad:

El pianista profesional Tomas Fosch reveló que son sus manos las que interpretan la melodía. “Una agencia de publicidad que tiene mis datos me llamó porque necesitaban un pianista, pero no me dieron más datos. Posteriormente me explicaron que debería tocar el himno de la Champions, pero no me enteré hasta el último momento de que iba a ser el doble de Messi”, le dijo el artista a “Versió RAC1”, un programa de radio catalán.

Para que todo pareciera natural, Fosch contó en la entrevista, que primero grabaron a Messi sentado en el banco simulando que tocaba el piano y después a él.

“Interpreté el himno de la Champions tantas veces que no quiero escucharlo más”, expresó Fosch.

Pero eso no fue todo, el músico también dijo que tuvieron que depilarle el brazo para dibujarle el tatuaje que tiene “la Pulga”.