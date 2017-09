Resultados de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League

La Liga de Campeones de Europa sigue con su marcha y este martes se disputaron los primeros partidos de la fase de grupos que reúne a los 32 mejores que persiguen la final que se jugará a finales de mayo del próximo año en Ucrania.

En en su regreso a la máxima competencia de clubes en Europa, el Manchester United le ganó 3-0 a Basilea en Old Trafford, en un partido por el Grupo A. Para el equipo que dirige el portugués José Mourinho anotaron Fellaini (35), Lukaku (53) y Rashford (84).

FT: #MUFC 3 FC Basel 0. Goals from Fellaini, Lukaku and Rashford make it a winning start in the #UCL! pic.twitter.com/tJx9FR0Ait

— Manchester United (@ManUtd) September 12, 2017