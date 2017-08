El Dortmund sanciona a Dembélé en medio de rumores sobre su traspaso al Barça

Nuevo capítulo en la novela entre el Barcelona y Ousmane Dembélé.

Durante las primeras horas de este jueves, medios españoles reportaban que el Borussia Dortmund había aceptado una oferta de 130 millones de euros por el traspaso del jugador francés al cuadro catalán.

Los rumores se acrecentaron aún más cuando se conoció que Dembélé no se había presentado hoy a los entrenamientos, algo que le valió una dura sanción por parte del club amarillo.

“Ousmane Dembélé se ausentó injustificadamente del entrenamiento de hoy con el Borussia Dortmund. Este mal comportamiento debe ser sin duda sancionado”, dijo Michael Zorc, director deportivo del equipo, quien agregó que el futbolista permanecerá suspendido hasta el fin de semana.

El técnico del Dortmund, Peter Bosz, reconoció en rueda de prensa que el futbolista no había acudido a la sesión del jueves, aunque dijo desconocer la razón.

“No ha venido a entrenar hoy. No sabemos por qué. Intentamos comunicarnos con él, pero no lo logramos. Espero que no le haya ocurrido nada malo”.