El Dortmund pasa la página y presenta a su nuevo entrenador

El entrenador holandés Peter Bosz será el encargado de sustituir a Thomas Tuchel como entrenador del Borussia Dortmund. El nerlandés llega a la Bundesliga tras conducir al Ajax de Ámsterdam a la final de la Europa League, donde su equipo cayó frente al Manchester United.

Bosz firma por dos temporadas, hasta junio de 2019.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy

