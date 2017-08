El padre de Neymar rompe el silencio y revela qué motivó a su hijo a marcharse

Hermaniitooosss … desejo tudo de bom pra vocês, obrigado por estes anos de muita alegria e aprendizado. Sou um cara realizado por ter jogado com vocês…. um dos motivos que vim ao barcelona foi você @leomessi porque queria jogar com meu ÍDOLO e o MAIOR que já vi no futebol, te agradeço por todo carinho que teve comigo e tudo que aprendi olhando você de perto, não tem jeito .. sou teu fã e pra sempre irei te admirar!! Gordooo @luissuarez9 chegou trazendo uma alegria enorme e nos juntando mais ainda, quem diria que 3 de SUDAMÉRICA iriam dar certo 😂🤣 aprendi diversas coisas com você e a maior delas foi chutar de primeira hahaha 😂🤣 LOS DESEO LO MEJOR PARA VOSOTROS !! AMO VOCÊS e sentirei SAUDADES, principalmente do basquete hahaha 😂🤣 e tambem agradeço a todos os meus companheiros que tive estes anos .. cheguei um menino sonhador, querendo aprender com vocês e hoje saio um homem orgulhoso de ter tido vocês ao meu lado esse tempo! Que vocês nunca percam a humildade que tem e que sejam felizes sempre! Tamo junto E o resto ? … É HISTÓRIA 🤙🏽😜

