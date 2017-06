VIDEO. Alves vuelve a su humilde pasado y dice: “Aquí quiero ver a Messi y Neymar”

"A vida é dura pá quem é mole meu povo" Voltar aqui para purificar minha felicidade… não preciso de dinheiro nem de aplausos, apenas de saúde, uma cama boa, um colchão digno e muita força de vontade. #goodcrazyinthahouse😎🎬 #nordestinocommuitoorgulho🌵 #goodvibealways🤙🏾

A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) on Jun 19, 2017 at 2:31pm PDT