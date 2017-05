Final de la Europa League en alerta tras atentado en Mánchester

La UEFA, “golpeada” tras el atentado en la ciudad británica de Mánchester, quiso lanzar este martes un mensaje tranquilizador a los fanáticos a un día de la final de la Europa League, indicando haber “tomado en cuenta” el riesgo de una amenaza terrorista “desde el inicio de los preparativos“.

El ataque perpetrado la noche del lunes dejó al menos 22 muertos y más de 50 heridos en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, y ha encendido las alarmas no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en el deportivo, con eventos tan importantes como la final de la Champions League y la Copa Confederaciones en el horizonte.

Buscando un clima de tranquilidad, la UEFA indicó también que ha trabajado “en estrecha colaboración” con las autoridades de Estocolmo (ciudad donde se jugará la final de la Europa League) y la federación sueca durante varios meses y “el riesgo terrorista fue tenido en cuenta desde el inicio de los preparativos“.

Read our statement on security at tomorrow's @EuropaLeague final following last night's attacks in Manchester https://t.co/4X0LxLy04h

— UEFA (@UEFA) May 23, 2017