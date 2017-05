El Ajax golea al Lyon y se acerca a la final de la Europa League

El Ajax dio un paso casi definitivo para disputar la final de la Europa League tras vencer por un contundente 4-1 al Olympique de Lyon en la ida de las semifinales disputada en Amsterdam.

El burkinés Bertrand Traoré abrió el marcador con un cabezazo que dejó sin reacción al guardameta Anthony Lopes (25′) y menos de diez minutos más tarde el danés Kasper Dolberg (34′) venció de nuevo el arco de los franceses (34′) con un derechazo que amplió la ventaja.

En el segundo tiempo, el alemán Amin Yones tuvo mucha fortuna tras un remate que solo pudo rozar el portero Lopes (48′), la pelota terminó cruzando la línea de meta y el partido se puso 3-0.

Mathieu Valbuena descontó para el Lyon al minuto 66′, pero Traoré marcó el 4-1 casi de inmediato (71′) y sepultó las aspiraciones del equipo galo.

FINAL WHISTLE | That's it! What a performance. Ajax take a 4-1 lead to Lyon! ⚪️🔴⚪️#UEL #ajalyo #WijZijnAjaxpic.twitter.com/CzSDudviC6

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) May 3, 2017