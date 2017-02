El Alavés hace historia y avanza a la final de la Copa del Rey

Con un solitario gol de Édgar Méndez en el minuto 80 del partido, el Deportivo Alavés derrotó al Celta de Vigo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El encuentro se alargó de forma dramática hasta el minuto 97 por las constantes interrupciones en los últimos minutos, pero el añadido no fue suficiente para el empate de los gallegos.

De esta forma, los locales avanzaron a la final del torneo copero (marcador global de 1-0), donde intentarán hacer historia cuando enfrenten a un Barcelona, de momento, sin el uruguayo Luis Suárez (expulsado en el partido contra el Atlético de Madrid el martes).

La previa del partido se vio manchada por la polémica entre el Celta y el Real Madrid, luego de que la Alcaldía de Vigo forzara la suspensión del encuentro liguero entre ambos clubes, por los daños en el techo del estadio de Balaídos.

Tras confirmarse el aplazamiento, el Alavés entró en escena y manifestó su malestar al considerar que su rival en la Copa del Rey llegaría con ventaja al duelo de vuelta, al no haber disputado jornada liguera el fin de semana.

Se trata de la primera final de Copa para los de Mendizorroza, que esta temporada ya derrotaron al Barcelona en el Camp Nou por marcador de 1-2.

Gracias a todos los que han compartido nuestra ilusión! Y…sigamos soñando😉| Thanks everyone for sharing our dream, keep it #GoazenGlorioso pic.twitter.com/i37XVv8rb2

