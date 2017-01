VIDEO. Carlos "el Pescadito" Ruiz lanza fuerte expresión contra dirigentes de Guatemala

El delantero guatemalteco Carlos “el Pescado” Ruiz compartió recientemente un par de videos en la red social Periscope, en la que habla sobre su interés de ser presidente de la Fedefut, pero envió un fuerte insulto a los exdirigentes de la misma.

“Ya he comentado antes, el tema de la Federación de Futbol de Guatemala, pero como van las cosas en Guatemala, lo veo muy complicado porque quiero participar y tener la oportunidad de ganar, no quiero participar sabiendo que todo está armado, comprado, creo que hay cero posibilidad de ganar a la elección a la federación, entonces tiene que asar varias cosas para eso, primero lo más importante que es ampliar el padrón electoral para que eso se llegue a dar, pero ya veremos”, expresó “el Fish”.

“Bein Sports me invitó a venir a Miami y comentar los partidos de la Copa Centroamericana, ya que Guatemala desgraciadamente no está participando por las estupideces que cometen nuestros dirigentes en Guatemala“, confesó Ruiz, quien además indicó que fue una buena experiencia compartir el panel con periodistas reconocidos.

“También he estado comentando partidos de la Liga española, inglesa, italiana, me han tratado muy bien y me han ayudado muchísimo porque nunca había hecho televisión en mi vida, no es lo mismo que te entrevisten, a estar en un panel con diferentes periodistas, he aprendido muchísimo”, agregó.

El delantero contó que este lunes volvía a Texas y trataría de resolver su futuro. “El lunes (hoy) vuelvo a Texas y trataré de ver qué sucede con el equipo, con el FC Dallas, algunos proyectos que tengo ahí y ver la posibilidad que existe”, concluyó.