Ataque armado en zona 14 deja un muerto este martes

El hecho se registró la mañana de este martes 12 de agosto. (Foto: Ilustrativa/Google Maps)

Un ataque armado se registró este martes 12 de agosto en la 2a calle y 8a avenida de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, dejando como saldo a una persona fallecida.

Según confirmaron los Bomberos Municipales, por el ataque, un motorista resultó fallecido en el lugar.

De forma preliminar se dio a conocer que este incidente se desencadenó tras una discusión entre un conductor de carro y el motorista, quien murió. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes en verificar cómo ocurrieron los hechos.

Zona 14. Un motorista quedó fallecido en el lugar. (Foto: CBM)

Las autoridades mantienen el área de la zona 14 acordonada mientras el Ministerio Público (MP) realiza las diligencias correspondientes. De momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el posible móvil del ataque.

Este martes se ha convertido en una jornada marcada por la violencia armada en la Ciudad de Guatemala, con tres hechos letales en menos de 12 horas.