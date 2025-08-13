Reportan disparos en un área del preventivo de la zona 18 (video)

Un guardia del Sistema Penitenciario habría resultado herido este martes 12 de agosto dentro del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, tras un hecho en el que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, Bomberos Voluntarios brindaron atención de emergencia y trasladaron al herido hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En redes sociales circula un video grabado por personas cercanas al lugar, en el que se escuchan las detonaciones, lo que ha generado preocupación por la situación de seguridad dentro del centro carcelario.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas del incidente ni el estado de salud del guardia.