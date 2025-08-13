Piloto de camión muere tras ataque armado en la Atanasio Tzul

El hecho se registró contra el piloto de un camión repartidor. (Foto: Google Maps/Ilustrativa)

Un piloto de camión murió este martes 12 de agosto a consecuencia de un ataque armado registrado en la Calzada Atanasio Tzúl y 20 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y mantienen resguardo en espera de fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

Bomberos Municipales cubrieron la emergencia, sin embargo, al llegar al lugar, constataron que el conductor se encontraba sin vida.

Ataque. El hecho se registró durante la madrugada de este martes 12 de agosto. (Foto: CBM)

El hecho ocurrió en el carril derecho de la vía, por lo cual las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y anticipar su salida, ya que el tránsito se afectará en los próximos minutos.