Emboscan al diputado Juan Ramón Rivas del partido Vamos

El ataque se registró durante la madrugada de este martes 12 de agosto. (Foto: CBV)

Un ataque armado se registró este martes 12 de agosto en la 1 calle y 11 avenida de la zona 2 capitalina, el cual fe dirigido al diputado Juan Ramón Rivas, del partido Vamos.

Diputado. El parlamentario es representante de Izabal. (Foto: Congreso)

Según la información preliminar, el guardaespaldas del diputado intentó repeler el ataque, sin embargo recibió varios disparos.

Bomberos Voluntarios confirmaron que lo trasladaron al Hospital General San Juan De Dios, sin embargo murió a su arribo.

Emboscada zona 2. En la escena se registran varios casquillos de bala. (Foto: CBV)

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en el área para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido. De momento, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil no han confirmado más detalles sobre el ataque.

Se sabe que el legislador resultó ileso.