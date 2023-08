Impactantes imágenes de una colosal nube dan la vuelta al mundo

La inmensa nube se destacaba por su amplia formación en forma de yunque en su parte superior, que se extendía y se cernía bajo en el cielo, creando una apariencia similar a un agujero negro.

Una colosal nube de tormenta supercélula se reunió y concentró sobre la ciudad de Tacheng en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, noroeste de China, el sábado último, dejando a la gente boquiabierta y sacando sus celulares para grabar la espectacular escena.

En una grabación de un residente local, la enorme nube se distinguía por su amplia formación en forma de yunque en su parte superior, que se extendía y se cernía bajo en el cielo, que parece similar a un agujero negro.

La supercélula es una nube de tormenta giratoria que solo duró un corto período de tiempo. Se acompaña de clima convectivo severo, como tormentas eléctricas, tormentas de lluvia, relámpagos y granizo.

Tacheng, junto con la prefectura autónoma mongola de Bortala y la prefectura autónoma Kazaja de Ili del sur, ubicada en el norte de Xinjiang, recibieron lluvias intensas de corta duración este sábado 12 de agosto. La cadena de Televisión Central de China (CCTV) mostró en sus redes sociales el video que causó la conmoción.

Canadá vivió algo similar hace un tiempo, con una nube de tormenta gigante que fue cubriendo poco a poco el cielo de Montreal, sorprendiendo tanto a los habitantes como a las personas que pudieron ver el video en redes sociales.

Las imágenes fueron captadas el 13 de julio, cuando autoridades canadienses confirmaban que al menos un tornado había tocado tierra en aquel país.

El timelapse muestra espesas nubes barriendo los edificios, acompañadas de relámpagos y el fuerte estruendo de los truenos.

Environment Canadá confirmó que un tornado aterrizó cerca del aeropuerto de Mirabel, en el norte de Montreal, y se sospecha que un segundo golpeó el suroeste de la ciudad cuando severas tormentas eléctricas azotaron el este de Ontario y Quebec.

Autoridades de Canadá informaron que no hubo daños o lesionados por el fenómeno meteorológico.

Video footage captured by residents of an Ottawa suburb in Canada showed a rare tornado spinning past their homes https://t.co/7Y3rwODius pic.twitter.com/SJrweEH1TO

— Reuters (@Reuters) July 14, 2023