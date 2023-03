VIDEO. Impresionante nube de cenizas cubre varios pueblos en Indonesia

Casas y carreteras de un pueblo cercano al volcán quedaron recubiertos de cenizas, según imágenes de la televisión local Kompas TV.

El volcán Merapi, en Indonesia, uno de los colosos más activos del mundo, entró en erupción este sábado, expulsando humo y ceniza sobre los pueblos situados cerca del cráter. Por el momento no se registró ninguna víctima, indicó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia. (BNPB).

Casas y carreteras de un pueblo cercano al volcán quedaron recubiertos de cenizas, según imágenes de la televisión local Kompas TV. El observatorio del volcán Merapi estimó que la nube de cenizas alcanzó los 3 mil metros por encima de la cima. Tras la erupción, a las 12:12 horas locales, las autoridades establecieron una zona de restricción de 7 kilómetros alrededor del cráter.

“Para anticipar el posible peligro de la erupción del monte Merapi, se aconseja al público cesar cualquier actividad en la zona de peligro”, indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la BNPB

En los alrededores podrán darse “perturbaciones” debido a la ceniza y existe riesgo de coladas de barro volcánico, especialmente si llueve cerca del volcán, alertó.

Yulianto, un trabajador de uno de los puestos de observación del Merapi, indicó que al menos ocho pueblos próximos al volcán habían sido alcanzados por las cenizas.

Las autoridades indonesias subieron el nivel de alerta del Merapi al segundo más elevado en noviembre de 2020, después de detectar actividad.

El archipiélago de Indonesia -situado en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, donde chocan varias placas tectónicas- cuenta con cerca de 130 volcanes activos.

