Graban a “cuidador” dañando carro de persona que se negó a pagarle

Hace unos días, fue compartido un video que muestra a un “cuidador de carros" enganchado al baúl de un carro que circula en la zona 13 de la capital.

En redes sociales se compartió un video que muestra el momento en el que un “cuidador de carros” daña el auto de una persona que se negó a pagarle por sus “servicios”. Este hecho ocurrió hace unos días afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la localidad de Emiliano Zapata, en San Luis Potosí, México.

Presuntamente, el sujeto, quien trabaja como “cuidador de carros”, recurre a dañar los autos de los pacientes o de otras personas que rechazan sus servicios de cuidado y lavado. En el video compartido en redes sociales, el hombre es captado justo cuando agarra a cubetazos un automotor de color gris que estaba estacionado afuera de la Unidad Médica Familiar 48, quien con mucha molestia golpea la parte trasera y delantera del vehículo.

El protagonista de este video no deja de causar destrozos a los vehículos estacionados de las personas que no aceptan sus cuidados, generando indignación y preocupación entre los usuarios que acuden a la clínica.

#DenunciaCiudadana🚨⚠⁉ 🟡Ciudadanos reportan a un sujeto que daña los vehículos que dejan estacionados afuera del Hospital del #IMSS IMSS de Zapata, en #SanLuisPotosí, esto pasa cuando los dueños de los autos rechazan que se los cuiden o se los laven. pic.twitter.com/LVD2sa4WYJ — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) March 16, 2023

Cuidador de carros en zona 13

El caso como el que ocurrió en San Luis Potosí no se aleja de la realidad que se vive en Guatemala, cuando los dueños de los carros rechazan sus servicios de cuidado o limpieza, estos sujetos no dejan pasar la oportunidad y recurren a la intimidación o al daño de los vehículos. Estas son personas que se dedican a “reservar” y cuidar lugares de estacionamiento en la vía pública, tal es el caso de restaurantes, hospitales, parques, etc, pero sin autorización.

Hace unos días, fue compartido un video en redes sociales que muestra a un hombre sobre el baúl de un carro que circula en el tráfico de la zona 13 de la capital.

El sujeto, que viste un pantalón de lona y un chaleco naranja, es un “cuidador de carros” en el área. Según la denuncia, el hombre se enganchó en la parte trasera del vehículo, debido a que no le pagaron por sus servicios.

Denuncian a hombre subido en la parte trasera de un carro en zona 13. pic.twitter.com/UgKOQzFt4C — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 20, 2023

