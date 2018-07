Municipalidad de Antigua Guatemala trabaja en un plan de ordenamiento ante el cobro de cuidadores de carros

“No es extorsión, si nos quieren dar algo estamos agradecidos”, comentó Tomás López, quien a sus 80 años se dedica a cuidar carros en las calles empedradas de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez; la comuna de ese municipio ha prohibido el cobro por este servicio y la alcaldesa anuncia un reordenamiento territorial.

Desde hace 20 años don Tomás, quien es originario de Parramos, Chimaltenango, viaja todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para cuidar carros; sin embargo, indicó que ahora el negocio ha bajado debido a que se tiene prohibido cobrar el parqueo a los automovilistas.

“Ellos se creen dueños de las calles y si no les pagamos rayan los carros o les roban algo”, comentó Kevin Barrientos. Asimismo, Gustavo Figueroa, un vecino de Antigua Guatemala, solicitó a las autoridades que regulen los parqueos debido a que eso afecta el turismo en la ciudad colonial.

Pese a la prohibición, don Tomás es uno de los pocos cuidadores de carros que continúa en las principales calles.

“No tengo familia, mis hijos me dejaron y tengo que ver cómo sobrevivo”, dijo el cuidador, quien asegura que no les pide una cuota, con dos quetzales que reciba dice que él se ayuda, mientras un automóvil se estaciona y él empieza a dirigirlo.

Un plan

“En toda actividad comercial surge una informalidad que debe ser controlada, y en virtud que la municipalidad está a cargo del orden del espacio público, en este sentido estamos en la formulación de un plan regulador de ordenamiento para conservar la comodidad de una visita”, indicó Susana Asencio, alcaldesa de Antigua Guatemala.

La jefa edil explicó que el plan incluye un parqueo en la entrada principal de Antigua Guatemala y asegura que actualmente se cuenta con aproximadamente 25 parqueos públicos y privados. “Tendremos acercamientos con los diferentes sectores”, resaltó.

En este sentido la alcaldesa aseguró que las personas no deben cancelar otra cuota que no sea el marbete que tiene un costo de Q10.

“Pueden denunciar si alguien les cobra por el servicio de parqueo en las calles de Antigua Guatemala”, concluyó la funcionaria municipal.