VIDEO. Hombre baja de su auto para escuchar mensaje de voz y Bluetooth lo delata

El hombre olvidó que su celular estaba conectado al Bluetooth de su auto, así que apenas le dio play su esposa escuchó toda la conversación.

Un hombre fue sorprendido por su esposa mientras escuchaba un mensaje de voz de su supuesta amante tras cometer un insólito error: no se dio cuenta que tenía su celular conectado al Bluetooth. El hecho se volvió viral en redes sociales luego que todo quedará captado a través de un video.

Según consigna El Universal, el hombre bajó del automóvil en donde viajaba con su esposa para escuchar un audio que le envió otra mujer. Sin embargo, olvidó que su celular estaba conectado al Bluetooth, así que apenas reprodujo el audio, su esposa escuchó toda la conversación, mientras estaba sentada en el asiento del copiloto.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, es lo primero que se escucha en el video que se volvió viral.