VIDEO. Nutricionista se desmaya en programa en vivo mientras hablaba de sustituir el azúcar

“Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela…”, decía la nutrióloga antes de sufrir el desmayo repentino.

Una nutricionista se desmayó de manera repentina en un programa de televisión en vivo, cuando exponía sobre el consumo de azúcar en los niños.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de una televisora local de Buenos Aires, Argentina, justo cuando la nutrióloga, identificada como Teresa Coccaro, pedía a los televidentes “reemplazar el azúcar por canela o coco”.

La especialista debatía, junto con el resto de conductores, acerca de los buenos hábitos de que los menores de edad consuman azúcar en cantidades mesuradas, pero justo cuando intentaba terminar una frase, su rostro se transformó, se desmayó y cayó en el hombro de una conductora que se encontraba sentada a su lado.

Sucedido el incidente, el programa de televisión mandó a un corte comercial. Minutos más tarde, la cadena local informó, a través de Twitter, que a la nutrióloga se le bajó la presión y que ése fue el motivo del desmayo repentino.

Seguido del tuit antes citado, y para disipar toda duda, el mencionado programa argentino compartió una imagen en formato GIF donde la nutrióloga se encuentra de pie, completamente recuperada.

“Estoy bien, ya estoy en mi casa. La producción la verdad que un diez cómo me asistió. Tuve un síncope, me hicieron un electro, un ecocardiograma, laboratorio, está todo normal, a veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar todo, es para esta semana porque es ambulatorio. Nuestra productora Gime me acompañó en la ambulancia, después Antonio llegó en el auto, ahora ya estoy descansando”, relató la nutricionista. “Un síncope es como un apagón, se le apagó la luz de repente, por suerte ella volvió rápido y se volvió a despertar”, explicó.