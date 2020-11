Michael B. Jordan es catalogado como “El hombre vivo más sexy del 2020”

El actor fue elegido en el habitual ranking anual de la revista People, tanto por su atractivo y su carrera como por su implicación social.

Michael B. Jordan ha sido coronado “Hombre vivo más sexy” de 2020 por la revista People. El anuncio se hizo en el programa “Jimmy Kimmel Live!”, de ABC.

El actor, conocido por sus aclamadas interpretaciones en “Fruitvale Station”, “Creed” y “Black Panther”, apareció en el programa de entrevistas nocturno oculto tras un traje de protección biológica amarillo.

Reveló su identidad al sacarse el casco, que tenía una cara sonriente, y dijo que se enteró del reconocimiento por una llamada de su publicista mientras manejaba con un amigo.

La lista de ganadores recientes incluye a John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham.

Michael B. Jordan, de 33 años, dijo que las mujeres de su familia están “definitivamente orgullosas de esto” y reconoció la labor de toda su familia por apoyarlo a lo largo de los años.

El ininterrumpido ascenso de Jordan se produjo a costa de sus sólidas interpretaciones en las series de televisión “The Wire” y “Friday Night Lights”.

Dejó huella en el cine como Oscar Grant, una víctima de una balacera policial, en “Fruitvale Station”; dando vida al boxeador Adonis Creed en las secuelas de “Rocky” “Creed” y “Creed II”, y con su estelar trabajo como Erik Killmonger en la exitosa “Black Panther”.

Introducing 2020's #SexiestManAlive, @michaelb4jordan! In this week's cover story, the actor opens up about family, confidence and what he's looking for when it comes to love. Pick up the issue on stands this week, and click here for more: https://t.co/2QVal2rNS8 pic.twitter.com/Eww56bgvRV

— People (@people) November 18, 2020