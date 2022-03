BRUTAL AGRESIÓN: jóvenes matan con un bate a maestra de idioma español

Dos adolescentes espiaron a su profesora y la emboscaron para propinarle una golpiza que terminó con su vida, principalmente por golpes en la cabeza.

Jeremy Goodale y Willard Miller, ambos de 16 años, mataron a golpes con un bate de béisbol a su maestra de idioma español, quien tenía 66 años, en un ataque que podría ser perseguido como un acto racial, según documentos judiciales. En Iowa, Estados Unidos (EE. UU.), avanza el proceso judicial de este caso ocurrido el 2 de noviembre del 2021, sobre el cual se reveló que los adolescentes espiaron a su profesora y la emboscaron para propinarle una golpiza que terminó con su vida, principalmente por golpes en la cabeza.

Nohema Graber, era originaria de México, pero tenía muchos años viviendo en Estados Unidos y estaba casada con un estadounidense. Murió en la ciudad de Fairfield. Un reporte del Daily Mail señala que Graber dejó la escuela, se dirigió a un parque local la tarde en que fue atacada. Luego, 42 minutos después, las cámaras captaron que su auto salió del parque, seguido por un camión.

Un amigo de Goodale habría mostrado a las autoridades mensajes de Snapchat que indicaban que Goodale y Miller pudieron ser responsables. “Estuvieron involucrados en la planificación, ejecución y eliminación de pruebas”, indican documentos.

Incluso se revela que los adolescentes fueron captados empujando una carretilla, después de que mataran a Graber. El cuerpo fue descubierto debajo de la carretilla, una lona y en un área de ferrocarril, reveló la Policía. La nueva información no revela todavía los posibles motivos, pero Graber era profesora de ambos estudiantes.

Los reportes cuestionan las revelaciones de la Policía, ya que ha estado ocultando información del caso, que primero no quiso ser relacionado con un motivo racial. Goodale y Miller han sido acusados ​​de asesinato, luego de que en los mensajes descritos por autoridades revelan que Goodale describió cómo él y Miller vigilaron a Graber y cómo la mataron.

Los equipos de defensa de los adolescentes querían que la prensa no estuviera presente en el proceso judicial, pero el juez rechazó la petición. Graber era conocida y querida en su comunidad, pues era profesora de la secundaria Fairfield desde el 2012.

Nohema Graber Missing Update: Murder Motive And Obituary- Where Are Jeremy Goodale And Willard Miller Now? https://t.co/bzyUS4OdFR

— TheWatch (@The_Watcho) March 24, 2022