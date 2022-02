Estados Unidos anuncia que no enviará tropas a Ucrania

Estados Unidos anunció, no obstante, que desplegará más tropas en Alemania, con lo que tendrá más de 90 mil soldados en Europa.

En un discurso desde la Casa Blanca, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que defenderá “cada ápice del territorio de la OTAN”, pero que no enviará tropas a territorio ucraniano. “Nuestras fuerzas armadas no van a Europa para combatir en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a estos aliados del Este”, afirmó el mandatario en su alocución televisada.

It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military.

It will degrade their aerospace industry.

It will hurt their ability to build ships.

It will be a major hit to Putin’s long-term strategic ambitions.

And we are prepared to do more.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022