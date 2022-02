Video: maestra pierde los estribos y golpea a una de sus alumnas

La profesora jaló del cabello a una alumna y sus estudiantes grabaron la agresión.

La maestra Wells-Jackson, de 43 años, fue acusada de riesgo de lesiones a una menor de edad y violación del orden público en segundo grado por enfrascarse en una pelea con una alumna de la Escuela Magnet en New Haven, Estados Unidos, a quien le jaló el cabello al interior de un salón de clases.

Como era de esperarse, los compañeros de la menor de edad sacaron sus celulares y grabaron la agresión de la maestra de Connecticut y después lo compartieron con las autoridades que llegaron hasta la escuela después de una llamada de emergencia.

En el video se puede ver a Wells-Jackson jalando del cabello a Destinique James mientras el resto de sus alumnos le pedían a gritos que la soltara, segundos después la profesional de la educación la suelta no sin antes empujar de la cabeza a la menor de edad.

A source close to the #NewHaven District tells me Jennifer Wells-Jackson “is a great person, a veteran educator, & a community activist," who served on exec board of @NHFT933 for yrs & remains involved as a rep for the literacy community. District is shocked by her arrest @WTNH pic.twitter.com/loPl3ELXgu

— Lauren Linder (@lauren_linder) February 3, 2022