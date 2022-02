“¿Cuántos niños más? Yo estoy aquí por mi sobrino y a la vez estoy aquí por cualquier persona que ha perdido a un ser querido debido a la violencia ”, dijo la tía del menor.

El sábado, 12 de febrero de 2022, un adolescente de 15 años, fue baleado 24 veces cuando se dirigía a la tienda a comprar golosinas.

Pese a que las autoridades han dado a conocer que el menor de edad murió de un disparo en la cabeza, la tía del menor, Brandy Martín, reveló a la prensa que su sobrino no solo recibió un disparo, sino 24.

The death of 15 yr old Sincere Cole shot 24 times is what you call a tragedy beyond a tragedy. His blood falls on the hands of Black Men in the community for not taking over their community period. This would not happen in a disciplined Black Community. pic.twitter.com/QZ08uv6J7Y

— Tio Hardiman, MA (@TioHardiman) February 17, 2022