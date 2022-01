A adolescente de 15 años le dispararon 22 veces por la espalda mientras paseaba a su perro

“Yo traté CPR (reanimación cardiopulmonar). Yo no pude traerla de vuelta. Traté de tanto de mantenerla con vida”, manifestó la madre de la menor.

A una adolescente de 15 años le dispararon 22 veces mientras paseaba a su perro por un vecindario al suroeste de Houston, en Texas, Estados Unidos, la noche del martes 11 de enero de 2022.

El tiroteo ocurrió a eso de las 21:30 horas en el bloque 15400 de Park Manor.

El reporte de Click 2 Houston indica que, cuando los oficiales arribaron a la escena, hallaron a Diamond Álvarez con múltiples impactos de bala. La joven fue declarada muerta en el lugar.

Her parents say Diamonds dream was to be a cosmetologist — she was always happy (video below is her dancing with her mom). The family is both devastated and angry — they say whoever killed their daughter is a coward, and needs to come forward. @KHOU pic.twitter.com/hSwoIfWD5h

— Michelle Choi (@MichelleKHOU) January 12, 2022