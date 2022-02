Las “locuras" que hicieron los fans del puertorriqueño por conseguir una entrada.

El concierto de Bad Bunny en México y en el resto de Latinoamérica fue algo que entusiasmó a todas sus seguidores, haciendo que varios acamparan días antes para conseguir una entrada; sin embargo, no todos lo consiguieron.

Tal fue el caso de una mujer que estuvo afuera de las instalaciones de la Arena en Monterrey haciendo huelga y exigiendo un boleto para su hijo, quien padece diabetes.

“No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno. No me voy a bajar”, le explica la mujer a los elementos de seguridad.