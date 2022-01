VIDEO. Triunfo latinoamericano en la novena etapa del Rally Dakar

El chileno José Cornejo (Honda) pone en suspenso el resultado final de la competencia en motos luego de ganar en la etapa 9 del Rally y recortar distancia a los primero puestos.

El catarí Nasser al-Attiyah (Toyota) se acercó este martes un poco más a una cuarta victoria en autos en el Rally Dakar, aumentando su ventaja, a tres días de la llegada, al término de una corta especial de 287 km en los alrededores de Wadi Ad-Dawasir (sur).

En motos, tras el triunfo de etapa del chileno José Cornejo (Honda), el suspense es grande sobre el resultado final, cuando los tres primeros en la general con diferencias cortas, con el dúo KTM, del austríaco Matthias Walkner y del británico Sam Sunderland en los dos primeros lugares, seguidos del francés de Yamaha, Adrien Van Beveren.

En autos, el francés Sébastien Loeb (Prodrive) sufrió este martes un parón en sus aspiraciones: tras haber recuperado 15 minutos en dos especiales a Al Attiyah, perdió un minuto y está a casi 40 minutos del líder catarí, ya campeón en 2011, 2015 y en 2019.

Al-Attiyah cuenta también con casi una hora de ventaja sobre el tercero en la general, el saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota).

Toyota apabulló en esta novena etapa, ya que otro de sus pilotos, el sudafricano Giniel De Villiers logró su primer triunfo este año, seguido por su compatriota Henk Lategan y Al Attiyah.

En motos, el chileno José Cornejo (Honda) ganó la novena etapa, mientras que el austríaco Mattias Walkner (KTM) se hizo con el liderato de la prueba.

🎙 @nachocornejo11 : "Today was a very fast stage. We came out from behind and were able to attack. I thought I would be able to recover more time but the differences were not much today. We're going to keep pushing, minimize mistakes for the 3 remaining stages."#Dakar2022 pic.twitter.com/ubC8gXJpIN

