Graban a estudiante golpear a su compañera sin piedad hasta dejarla inconsciente

En el video se observa que la víctima apoya su cabeza sobre el escritorio en estado inconsciente.

Se divulgó en redes sociales un video en el que se muestra a una estudiante golpeando brutalmente a su compañera en la cabeza hasta dejarla inconsciente, mientras otros alumnos de clase se quedan parados y riéndose del violento acontecimiento.

En el video, aparece una menor, aún no identificada, golpeando a otra estudiante, quien levanta las manos para protegerse de los golpes. Este suceso se registró en un salón de clases de Las Vegas High School.

En dicha grabación se escucha a una persona, que se cree que es el maestro, gritarle al atacante: “¡Alto! ¡Detente! ¡Detente! ¡Quítate de encima de ella!. Sin embargo, la brutal golpiza continúa, y se escucha a otros estudiantes reírse.

En los segundos restantes del video, la víctima deja de defenderse y apoya su cabeza sobre el escritorio. Este es el video publicado en redes sociales:

Couldn’t imagine sending my kid to one of these hellhole schools!

This attack popped up on social media last night. It is being reported on CCSD groups as happening at Las Vegas High School. No comments from @CCSD or police.

Save your kids! Pull them out of public school! pic.twitter.com/dxJfupfl6W

— NetworkinVegas.com (@Networkinvegas) February 4, 2022