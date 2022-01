Hombres llevan el cadáver de su amigo en el auto para cobrar una pensión

Los dos sujetos intentaron simular que el hombre estaba vivo y así quedarse con el dinero.

Dos sujetos trasladaron el cadáver de su amigo en un auto a una oficina para así cobrar el dinero de su pensión.

Este insólito caso ocurrió en Irlanda, en donde los hombres salieron a la vía pública con el cuerpo de Peadar Doyle, de 66 años, quien llevaba dos días como fallecido.

En primera instancia, los dos sujetos fueron solos a la oficina a pedir el dinero, pero se los negaron. Les indicaron que debían ir familiares cercanos del hombre, o bien el propio Doyle.

Pictured: Peadar Doyle who was carried to Irish post office by nephew in bid to claim his pension https://t.co/zDXKLmp2dP pic.twitter.com/NCbst3mrqS

— Woody (@Knewz_Currently) January 26, 2022