Alfredo Adame pelea a golpes con una pareja en la calle

El famoso mexicano protagonizó una pelea en plena vía pública. Posteriormente, las redes sociales se llenaron de memes.

Alfredo Adame protagonizó una pelea que se ha hecho viral en las últimas horas. En varios videos se observa al actor bajar de su automóvil para encarar a una mujer y un hombre.

En uno de los videos, aparece Adame con la camisa desabotonada y exigiendo a una mujer que le devuelva su celular.

Después de varios intentos, el famoso cae al piso sin poder recuperar su teléfono.

¡Última hora! Se filtran imágenes en donde se ve a #AlfredoAdame envuelto en una riña de tránsito reclamando le devolvieran su celular. En otro video, se aprecia que Alfredo bajó y comenzó a golpear el auto de las otras personas. Vía @javierpoza pic.twitter.com/NuwnFMmkOe — JavierPozaInforma (@pozainforma) January 25, 2022

Aclara la situación

Tras haber sido captado en una pelea en la calle, Alfredo Adame dio su versión de los hechos y aseguró que las personas con las que se enfrentó le robaron su celular y una cadena.

En una entrevista que tuvo con Venga la Alegría, el actor aseguró que la forma en que la mujer lo agredió fue porque quería robarle algunas de sus pertenencias.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena”, comentó.

Agregó que alguien le hizo ver que una persona estaba metiéndose a su vehículo por la ventana para tomar su celular, por lo que no solo le robaron la cadena sino también su teléfono.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que comenzó la pelea, pero presuntamente el enfrentamiento se debió a un incidente vial.

Hacen memes

El expolítico se hizo tendencia en redes sociales tras su incidente.

Alfredo Adame triunfando como siempre… pic.twitter.com/S4rWtLuXa5 — Wick (@OKDoKic) January 26, 2022

Alfredo Adame llegando a su casa después de la pelea pic.twitter.com/JINnMZ76FF — Mack Sanchez Ⓜ️ (@MackSanchezP) January 25, 2022

Alfredo Adame recibiendo el

legendario “toque de la muerte” por parte de la niña. pic.twitter.com/Emm71kupKL — Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 26, 2022

La caída de Alfredo Adame con la narración de Box Azteca pic.twitter.com/qZYQRXCEDm — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 25, 2022

Así todos viendo lo de Alfredo Adame. pic.twitter.com/t4jzM6WSQp — Skyshock (@SkyshockGG) January 25, 2022

