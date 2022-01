Video: captan momento en que hombre empuja a mujer a las vías del tren

El tren estuvo a punto de pasarle encima, pero el conductor logró frenar a tiempo y evitar una tragedia.

Un hombre empujó a una mujer a las vías del metro, justo al paso de un tren, según se puede observar en un video difundido en redes sociales.

En la grabación se puede ver cuando la mujer cayó a los rieles, pero el conductor del tren logró frenar a tiempo y evitó una tragedia.

Este dramático momento quedó grabado en el sistema de vigilancia de Bruselas, Bélgica, el caso de viralizó de inmediato en las redes sociales.

El video dura 11 segundos, en el cual se aprecia que un hombre vestido de negro se percata de que el tren está cerca, camina hacia la mujer, que viste un suéter blanco, y sin dudarlo la empuja a las vías.

La caída de la víctima provocó susto entre los demás usuarios que le hicieron señas al conductor del tren para que frenara.

WATCH: Woman narrowly survives after man pushes her in front of subway train in Brussels; motive unknown pic.twitter.com/fGGmFKkqpx

— BNO News (@BNONews) January 15, 2022