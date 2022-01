Hija de Demi Moore pasea por las calles en transparentes leggings

Rumer Willis fue captada en West Hollywood luciendo un conjunto deportivo sumamente arriesgado que mostraba su ropa interior.

La hija de Demi Moore fue captada luciendo unos de sus look más reveladores tras asistir a su clase privada de Pilates en un exclusivo gimnasio en West Hollywood.

Rumer Willis fue fotografiada destilando belleza y estilo por las aceras californianas ataviada con un conjunto deportivo de dos piezas que ayudaron a destacar sus abs de acero.

El outfit constó de un bralette negro de escote en V finos tirantes, a juego con leggings negros de cintura alta, confeccionados con malla completamente transparente dejando ver su ropa interior.

Agregó una chamarra de mezclilla clara que después se quitó para presumir su trabajada figura; además de una gorra de béisbol azul, un bolso color carmel, así como Converse Chuck Taylor blancos y calcetas a juego.

Al parecer el ejercicio ha sido uno de los apoyos que ha tenido la celebridad de 33 años para mantenerse sobria y sana.

A finales del año pasado, la actriz se dirigió a su cuenta de Instagram para hablar sobre su batalla pasada en contra del tabaquismo y el alcoholismo.

“Sinceramente, no creo que haya estado más orgullosa de mí misma o enamorada de la persona en la que he crecido y sigo creciendo”, tras confesar que lleva 5 años sobria.

Proyectos de Rumer Willis

La primogénita de Demi Moore espera su participación en la película “My Divorce Party“, la cual se estrenará a finales de este año.

La historia independiente está ambientada en Joshua Tree y protagonizada por estrellas como Desiree Staples, Laith Ashley y Will Thomas McFadden.

Aunque sus padres son leyendas en Hollywood, ella ha conseguido su fama por sí misma, gracias a su talento y carisma.

Este proyecto se suma a los anteriores con los que ha consolidado su carrera como actriz; comenzó en la industria de la actuación en 1995 en la película Now and Then, en 1996 actuó junto a su madre en Striptease.

En su currículum cuenta con participaciones en otras producciones como The Dairy of Preston Plummer, Hello Again y Die Hard.

Ha tenido participaciones recurrentes en series como CSI: NY, 90210, Pretty Little Lies y Empire. Asimismo, es una cantante profesional y modelo exclusiva de marcas como Skims.

