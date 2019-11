VIDEOS. Fuerte explosión en planta petroquímica de Texas

Una fuerte explosión este miércoles en una planta petroquímica de Texas, en el sur de Estados Unidos, obligó a evacuar sus alrededores, anunciaron los bomberos.

"Todos deben evacuar la zona en un radio de media milla (800 metros) alrededor de la planta de TPC de Port Neches", indicaron los bomberos locales.

Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraban la enorme explosión en la planta, ubicada a 135 kilómetros de Houston, que produjo una enorme bola de fuego.

