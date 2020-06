Yanet García calienta las redes con descarado trikini enseñando de más

Siempre que Yanet García publica alguna imagen en sus redes sociales resulta siendo un tema de conversación, pues en ellas presume sus candentes curvas.

La cuenta de Instagram de la famosa presentadora de televisión se volvió a encender con una foto donde ella presume un sexy trikini rosa y con el cual casi deja ver parte de su seno.

Además, compartió un emotivo mensaje: "Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora".

"Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento", añadió.