ONU reclama un alto el fuego urgente en Gaza, pero Israel lo descarta

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó un alto el fuego urgente en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, convertida, según sus palabras, en “un cementerio de niños”. “La catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto el fuego humanitario sea más urgente a cada hora que pasa”, dijo Guterres, subrayando que la “pesadilla en Gaza” es “más que una crisis humanitaria” y que es “una crisis de humanidad”.

The way forward is clear:

Humanitarian ceasefire.

Respect for int'l humanitarian law.

Unconditional release of hostages.

Protection of civilians, hospitals, UN facilities, shelters & schools.

Ending use of civilians as human shields.

More humanitarian aid entering Gaza.

NOW.

— António Guterres (@antonioguterres) November 7, 2023