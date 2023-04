EE.UU. reitera apoyo para que Guatemala realice elecciones libres y pacíficas

El apoyo de Estados Unidos se hizo saber a un grupo de observadores electorales durante una reunión virtual.

El asesor de Seguridad Nacional de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Phil Gordon, reiteró el apoyo de su país para que, en Guatemala, lleve a cabo unas elecciones libres, justas, inclusivas y pacíficas.

Gordon, quien trabaja con la vicepresidenta Kamala Harris, tuvo una conversación productiva con un grupo de observadores electorales de la sociedad civil guatemalteca. Durante la reunión virtual pudieron abordar diferentes temas de cara a la primera vuelta a elecciones generales.

En la reunión participó el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, así como otros funcionarios y representantes de la Vicepresidencia del país norteamericano.

Productive conversation with diverse group of Guatemalan civil society election observers. U.S. supports free, fair, inclusive, peaceful elections in Guatemala + @VP is committed to bolstering democratic governance & civil society in Central America through Root Causes Strategy. pic.twitter.com/H5i7NTukx4

— Phil Gordon (@PhilGordon46) April 28, 2023