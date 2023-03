VIDEO. Electrocutan a pasajero en avión por negarse a cambiar de asiento

En medio del altercado se escucha a una mujer gritando desesperada, es la esposa del pasajero. “¡Déjenlo ir, déjenlo ir! ¡Deténganse, lo están lastimando!”, exclamaba.

El caso de un pasajero al que electrocutan en un avión en Australia, después de que se negara a cambiarse de asiento, se viralizó en redes sociales. El hombre tenía asignado otro lugar para su vuelo y lo intercambió porque quería viajar con su familia. El viajero de la aerolínea Jetstar abordó de Perth a Melbourne, en esa nación de Oceanía, y fue descubierto cuando pretendía viajar junto a su familia, en un asiento que no le correspondía, situación que desató un altercado que fue captado en video.

Por la negativa que tuvo el pasajero, a quien al parecer le pidieron amablemente las azafatas que regresara a su verdadero lugar asignado, tuvieron que intervenir policías que, según reportes de medios, utilizaron hasta cuatro pistolas taser para obligarlo.

A father has been tasered on a Jetstar flight from Perth to Melbourne after he refused to move to his allocated seat before take-off, claiming he wanted to stay seated next to his wife and child.

— 9News Perth (@9NewsPerth) March 21, 2023