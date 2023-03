Momentos de pánico en avión: explota motor derecho (VIDEO)

Gritos y pánico al interior del avión quedaron captados en videos.

Un avión de Southwest Airlines con destino a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos (EE.UU.), desde La Habana, Cuba, se vio obligado a regresar el domingo al aeropuerto José Martí, de la isla, después de que un motor se incendiara tras el impacto de aves, el humo llegó hasta el interior de la aeronave, según un video grabado por un pasajero y reportes de medios. NBC 6 News en Florida informó que un portavoz de Southwest Airlines había confirmado el incidente.

Southwest Airlines 737 MAX makes emergency return landing at Havana-José Martí Airport in Cuba following an engine problem. All passengers and crew evacuated the aircraft on the taxiway. No injuries reported. pic.twitter.com/Ah4b1vtzil

