VIDEO. Momento en que hombre incendia restaurante en San Marcos

Un sujeto con capucha y el rostro cubierto arrojó el combustible en la entrada del negocio y luego lo incendió.

En las últimas horas se difundió un video que muestra el momento en que un hombre incendió un restaurante en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Se desconocen los motivos por los que esta persona quiso realizar dicha acción. Sin embargo, los propietarios del negocio exigen a las autoridades dar con el paradero de este sujeto.

Una cámara de seguridad ubicada en un restaurante de la zona 1 de San Pedro Sacatepéquez grabó el acto vandálico. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales, se observa a un sujeto con capucha y el rostro cubierto, arrojando combustible en la pared del inmueble. Luego encendió un fósforo y lo lanzó a la gasolina esparcida en la entrada del domicilio. Tras prender el fuego sale corriendo y afortunadamente las llamas se redujeron y no cobraron fuerza.

Este hecho se registró a las 22:51 horas del lunes, 6 de marzo del 2023, según se constató en la cámara que captó el acto vandálico. Según versión de testigos, dos vecinos notaron el fuego y empezaron a sofocarlo con cubetas de agua hasta sofocar por completo las llamas.

Vecinos de la localidad y usuarios de las redes sociales indignados no dudaron en hacer un comentario al respecto:

“Este atentado no debe quedar impune. Deben encontrar a esta bestia es un delito contra la propiedad privada. Indigna, pueblo no permitan esta atrocidad”;, “Gente cobarde que no tiene el valor para enfrentarse cara a cara con quien se tiene ese malestar, ya que tienen que realizar acciones fuera de ley”;, “Hermanos sampedranos,hay que poner un alto ahorita que aún se puede a:los robos y de más delitos que se han observado”; “ La envidia de la gente, no soporta que se prospere, quieren que uno sigan como ellos”, dicen algunos de los comentarios.