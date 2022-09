China aprobó la primera vacuna inhalable contra el Covid-19

Científicos de varios países del mundo, como Cuba, Canadá y Estados Unidos, están trabajando en vacunas que puedan administrarse por la nariz.

Autoridades de China aprobaron la primera vacuna inhalable contra el Covid-19. La vacuna de CanSino Biologics, que se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia, recibió luz verde de la administración de productos médicos del país, anunció la empresa en un comunicado.

“La aprobación tendrá un impacto positivo en los resultados de la empresa si la vacuna es adquirida y utilizada posteriormente por los organismos gubernamentales pertinentes”, indicó el comunicado. La vacuna, que no requiere una inyección y es más fácil de almacenar, se administrará por vía nasal a través de un aerosol.

Científicos de varios países del mundo, como Cuba, Canadá y Estados Unidos, están trabajando en vacunas que puedan administrarse por la nariz, una vía de entrada del coronavirus. Desde 2020, China ha aprobado ocho vacunas contra el Covid-19 desarrolladas localmente, pero aún no ha permitido que se utilicen vacunas extranjeras en su territorio.

Tras el anuncio, la cotización de la empresa se disparó hasta un 14 % en bolsa el lunes y terminó cerrando con una subida del 7.1 %.

En tanto, este martes, India aprobó su primera vacuna nasal, sin aguja, contra el Covid-19 para uso de emergencia, dando un nuevo impulso a su gigantesca campaña de vacunación. “Esta etapa fortalecerá aún más nuestra lucha colectiva contra la pandemia”, declaró el ministro de Salud, Mansukh Mandaviya.

El fabricante de la nueva vacuna india es el grupo Bharat Biotech, que ya había desarrollado una vacuna intravenosa contra el Covid-19, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado noviembre. Bharat Biotech llevó a cabo sus ensayos en tercera fase en 14 lugares de India y comprobó que su seguridad era “altamente comparable” a la de otras vacunas, indicó la compañía india en un comunicado.

#Announcement

Bharat Biotech’s iNCOVACC world’s first Intra Nasal vaccine receives approval for emergency use in India#BharatBiotech #incovacc #intranasalvaccine #Covid19Vaccine #worldsfirstintranasalvaccine #vaccineapproval #VaccinesWork #India pic.twitter.com/twwuKzKOxG

— BharatBiotech (@BharatBiotech) September 6, 2022