VIDEOS: Cámaras graban momento del fuerte sismo en China; víctimas y daños

Cámaras captaron, desde diferentes perspectivas, el momento del fuerte sismo de magnitud 6.6 que sacudió el territorio de China este lunes, 5 de septiembre de 2022, dejando más de 20 muertos y causando graves daños en múltiples viviendas, según autoridades y medios locales.

En redes sociales, internautas compartieron videos que mostraban lámparas colgadas balanceándose; personas corriendo para ponerse a salvo; trozos de edificios en el suelo y también rocas que bloqueaban una carretera.

