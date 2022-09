Vacunación anticovid: Los cuatro municipios más rezagados, ni el 20 % está inmunizado

Según datos de Fundesa, los departamentos de Izabal y Alta Verapaz registran la menor tasa de inmunización.

Guatemala no ha cumplido con las metas de vacunación anticovid y aunque no está lejos de alcanzar la meta para este 2022, según cálculos de las autoridades sanitarias, no lo logrará. Para finales de 2021 se esperaba cumplir con el 40 % de la población objetivo ya inmunizada y para este 2022 la meta se situó en el 70 %.

De acuerdo con datos de Fundesa, en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz el 62.4 y 61.9% de la población objetivo no cuentan con ninguna dosis de vacuna anticovid.

En el caso de Izabal, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), El Estor y Livingston tienen las tasas más bajas de cobertura. En estos lugares, entre el 11 % y el 18 % han completado el esquema de inmunización.

Mientras que en Alta Verapaz, en Chisec y Fray Bartolomé de las Casas solo ha completado el esquema de doble dosis el 10.3 % y el 13.3 %, respectivamente.

#AHORA La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió que nuevas variantes del coronavirus podían aparecer durante el invierno | Vía @AFPespanol pic.twitter.com/7Hwgof1qjY — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 2, 2022

Vacunación contra Covid-19

Recientemente, Eliú Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), conversó en el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas, sobre las expectativas de la vacunación contra Covid-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño (70%) durante el presente año.

A criterio de Mazariegos, para finales de este 2022 no se estima alcanzar el referido nivel de inmunización, debido a que el proceso depende de la vacunación infantil.

La inmunización infantil no ha avanzado con agilidad en el país, ya sea por falta del biológico o porque los padres de familia esperan poder vacunas a sus hijos con una dosis pediátrica.

“No vamos a llegar al 70 %, con esquema completo, para fin de año (…) Posiblemente lleguemos al 65 o al 68 % en primera dosis, pero eso va a depender de la vacunación en la población de 6 a 11 años”, afirmó el funcionario.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

