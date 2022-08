VIDEO: Momento en el que un rayo cae cerca de la Casa Blanca; dos personas murieron

El rayo cayó en Lafayette Square, un parque público que bordea la Casa Blanca.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas luego de que un rayo cayera cerca de la Casa Blanca, en Washington, confirmó este viernes la policía local. “Dos personas fueron declaradas muertas tras ser alcanzadas por un rayo en Lafayette Square”, a pocos metros de la reja de la Casa Blanca, informó la Policía de Washington, citada por la AFP.

El rayo cayó en Lafayette Square, un parque público que bordea la residencia del presidente estadounidense. El incidente se produjo a eso de las 19:00 horas del jueves, 4 de agosto.

En redes sociales se difundió el video del momento en el que el rayo cayó en la Casa Blanca. Las imágenes fueron captadas por medios estadounidenses.

Por su parte los bomberos publicaron fotos en las que se observan decenas de vehículos de socorristas en la plaza, en medio de la tormenta.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n

Las autoridades precisaron que las víctimas fueron identificadas como James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 75, una pareja del estado rural originaria de Wisconsin. Las otras dos víctimas permanecen “en estado crítico”, según la policía.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dio el pésame a las familias de los fallecidos. “Rezamos por aquellos que aún luchan por sus vidas”, dijo la vocera.

We are saddened by the tragic loss of life after the lightning strike in Lafayette Park. Our hearts are with the families who lost loved ones, and we are praying for those still fighting for their lives.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) August 5, 2022