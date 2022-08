VIDEO: Nace un inusual elefante blanco, considerado señal de buenos augurios

La imágenes muestran al pequeño elefante blanco, que todavía no tiene nombre, jugando en el agua con su mamá.

Un inusual elefante blanco, considerado en los países de mayoría budista como una señal de buenos augurios, nació a finales de julio en el oeste de Birmania, informó el miércoles un medio estatal.

El ejemplar nació el pasado 23 de julio en el estado de Rakáin. Pesó casi 80 kilogramos y midió unos 70 centímetros de altura, indicó el Global New Light of Myanmar. Cumple con siete de las ocho características asociadas a los elefantes albinos, entre ellas “ojos de color perla”, “pelaje blanco” y “una cola característica”, según el diario oficial.

La madre del ejemplar, llamada Zar Nan Hla y de 33 años, pertenece a una empresa pública de madera.

La imágenes difundidas por la cadena estatal muestran al pequeño elefante blanco, que todavía no tiene nombre, jugando en el agua con su mamá.

A rare white elephant was born in western Myanmar last month. Weighing 180 pounds and measuring two-and-a-half-feet tall, the newborn is considered an auspicious creature in the Buddhist-majority country. pic.twitter.com/RcwhZ07LoP

— CBS News (@CBSNews) August 3, 2022