Brad Pitt hace raras declaraciones sobre sus hijos con Angelina Jolie

Las declaraciones de Brad Pitt sorprenden a todos porque la relación que mantiene con sus hijos ha sido un misterio.

Este fin de semana Angelina Jolie reveló que su hija Zahara abandonará el nido en otoño para continuar sus estudios en una prestigiosa universidad de Atlanta. Por norma general, la actriz ha sido la encargada de comunicar las noticias importantes acerca de los seis hijos que tiene con Brad Pitt desde que la pareja se separó en 2016, e incluso apareció con ellos en un reportaje para la revista Vogue.

El actor, por el contrario, casi no les ha mencionado en público. Los documentos legales de la batalla legal que mantuvo con su ex en torno a la guardia y custodia de su prole desvelaron en su momento que tres de sus seis hijos solicitaron testificar en su contra, pero finalmente el juez denegó su petición. Desde entonces, la relación que mantiene con sus hijos ha sido un misterio, aunque en teoría comparte la custodia legal de los que aún son menores de edad.

Rompe el silencio

Sin embargo, esta semana Brad Pitt rompió el silencio para celebrar el cambio tan importante que se avecina en la vida de la mayor de sus tres hijas, que él afronta con la misma emoción que Angelina.

“Estoy muy orgulloso de ella. Es muy inteligente. Sé que crecerá aún más en la universidad. Es una etapa muy emocionante y bonita para ella, para que busque su propio camino y descubra sus intereses. Estoy muy orgulloso“, aseguró en declaraciones a Vanity Fair.

Como cualquier otro padre de adolescentes, el intérprete no entiende muy bien dónde han ido a parar los últimos años, pero se alegra de verles persiguiendo sus propios sueños. Su hija Shiloh, por ejemplo, se ha interesado por el baile y ha aparecido en varias vídeos de TikTok grabados por su escuela de danza. Brad no tiene muy claro de dónde ha podido heredar ese talento, porque él tiene dos pies izquierdos y ningún sentido del ritmo: “Se me sa ltan las lágrimas. Es muy bonito”, aseguró en declaraciones a ‘Entertainment Tonight’ en la premiere en Los Ángeles de su última película.

