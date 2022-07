Angelina Jolie gana batalla legal contra Brad Pitt

La expareja compró una participación mayoritaria en Chateau Miraval en 2008 y se casaron allí seis años después.

En medio de las múltiples batallas legales que Angelina Jolie y Brad Pitt han estado peleando, la más acalorada en los últimos tiempos fue su tira sobre quién es dueño de la bodega Chateau Miraval, que ahora se estima en US $167 millones, que juntos adquirieron en 2008. Pero parece que la expareja ahora ha recibido un veredicto.

Según se dio a conocer, esta disputa llegó a su fin luego de que un juez falló a favor de Angelina y en contra de Brad. A principios de 2022, se informó que el actor estaba demandando a Jolie por vender su participación en el viñedo francés que compraron juntos. La expareja compró una participación mayoritaria en Chateau Miraval en 2008 y se casaron allí seis años después.

Pitt dice que él y su exesposa acordaron no vender sus participaciones en el lugar sin el permiso del otro, pero Jolie vendió su parte a un fabricante de licores propiedad de un oligarca ruso, según la demanda.

