Pese a tiroteos, Corte de Estados Unidos reafirma derecho a portar armas en público

A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras los tiroteos masivos en el país, el alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la segunda enmienda garantiza el derecho a poseer y portar armas.

Pese a los sangrientos tiroteos registrados en mayo en ese país, la Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó el jueves el derecho de sus ciudadanos a portar armas de fuego en público. La decisión, histórica, fue criticada por funcionarios estadounidenses, entre ellos el propio presidente, Joe Biden, quien se declaró “profundamente decepcionado” por el fallo, que, según dijo, “contradice tanto el sentido común como la Constitución”.

I'm deeply disappointed by the Supreme Court’s ruling in New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. This ruling contradicts common sense and the Constitution, and should deeply trouble us all. I remain committed to doing everything in my power to reduce gun violence. — Joe Biden (@JoeBiden) June 23, 2022

El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley de Nueva York que databa de 1913, que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas e impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse.

A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras los tiroteos masivos en el país, el alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la segunda enmienda de la Constitución garantiza desde 1788 el derecho a poseer y portar armas. Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la Segunda Enmienda y una importante victoria para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el poderoso lobby de las armas.

“Un día oscuro para Estados Unidos”

Para el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en cambio, el fallo puede alimentar la violencia armada. “No podemos permitir que Nueva York se convierta en el Salvaje Oeste”, sostuvo.

Put simply, this Supreme Court ruling will put New Yorkers at further risk of gun violence. We have been preparing for this decision and will continue to do everything possible to work with our federal, state, and local partners to protect our city. https://t.co/rLvU0gs6zi — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 23, 2022

Para la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, el dictamen es “absolutamente terrible”, pues “podemos tener restricciones de expresión, no puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente pero de alguna manera no se permiten restricciones en la Segunda Enmienda”. Es “un día negro” pero “no nos echaremos atrás, nos defenderemos”, prometió Hochul.

Today's Supreme Court ruling reminds us how important it is to continue pushing for common sense laws that help keep New Yorkers safe.



I'm proud to sign Alyssa’s Law to strengthen school safety. Our children are counting on us, and I'll leave no stone unturned to protect them. pic.twitter.com/HzFlTzlRXy — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que “este es un día oscuro” y “vergonzoso” para Estados Unidos.

A dark day in America. This is a dangerous decision from a court hell bent on pushing a radical ideological agenda and infringing on the rights of states to protect our citizens from being gunned down in our streets, schools, and churches. Shameful. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 23, 2022

