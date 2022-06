Carteles de la droga, amenaza constante para migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos

Desde Laredo, Texas, Jaime Montenegro, enviado especial de Emisoras Unidas, conversó con Greg Burwell. de la Patrulla Fronteriza, sobre las labores de vigilancia que se realizan en la frontera.

Los migrantes que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos, a través de la frontera con México, se enfrentan a más peligros por parte los carteles de la droga. Los grupos del crimen organizado se aprovechan de la desventaja y desesperación de las personas que buscan cruzar ese límite territorial.

El segundo comandante de la Patrulla Fronteriza de Laredo, Texas, Greg Burwell, explicó en una entrevista que se trata de un viaje en el que se corren serios peligros, desde la constante amenaza que representan las organizaciones criminales hasta temperaturas extremas.

Los mayores riesgos para migrantes

Cruzar por Laredo es enfrentarse a 45 grados centígrados en el desierto. No todos logran cruzar.

Del 1 de octubre de 2021 para hoy, casi 21 mil guatemaltecos han sido detenidos solo en esta frontera. Pero además, 51 personas han fallecido en ese mismo periodo; cinco de ellos, guatemaltecos.

Otra situación mortal, es perecer ahogados en el Río Bravo o sufrir severa deshidratación. Una persona puede morir en 7 horas en este desierto en esta época del año.

El dilema para los migrantes es que nadie puede cruzar el desierto sin el cartel en este sector lo sepa. El derecho de paso tiene un alto costo, uno que muchas veces resulta imposible de pagar, explicó Burwell durante la entrevista.

¿A qué es lo primero que se enfrenta un guatemalteco que busca llegar a los Estados Unidos?

Lo primero a lo que se enfrenta, desafortunadamente, es al cártel. Nadie cruza el río sin permiso del cártel.

[…] Lo que hemos visto es que cobran un promedio de US $ 8 mil y otro mucho más. Lo malo es que si (los migrantes) pagan esos US $ 8 mil, llegan a los Estados Unidos y los mantienen en una casa supuestamente segura, pero no lo es, realmente es de peligro y luego los extorsionan y les sacan más y más dinero.

¿Cuál es el problema por las condiciones del clima?

Como pueden ver hay demasiado calor. Es de imaginar que se deba cruzar el río y después caminar 10 o 20 kilómetros, el cuerpo no aguanta. Hay que llevar mucha agua ¿y cómo se puede llevar?

Vemos más muertes por deshidratación que por ahogarse al cruzar el río, pero sí hay muchos que se ahogan, este año van 51 muertos.

¿Se maneja una cifra de guatemaltecos tratando de cruzar?

Sí, hemos visto casi 21 mil guatemaltecos que hemos detenido aquí en el país. El año pasado para la misma fecha eran casi 16 mil, es decir que sí ha subido.

¿En pandemia el número igual fue alto?

Sí, no hemos visto mucho cambio, siempre va aumentando la cifra poquito a poquito, así que la pandemia no creo que tenga mucho efecto.

¿Qué le espera a un migrante ya del lado de Estados Unidos, al ser detenido?

Lo que se espera de parte de nosotros es que lo traten bien, de una forma respetable, pero será deportado. Eso es lo que pasará.

