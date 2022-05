Masacre en Texas: Las dos maestras que murieron protegiendo a sus alumnos

La masacre dejó en total 22 muertos, entre ellos el propio atacante, las dos maestras y 19 niños, alumnos de la escuela.

Eva Mireles e Irma García fueron identificadas como las dos maestras que murieron mientras intentaban proteger a sus alumnos de un tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Ambas educadoras impartían sus clases con normalidad el martes, cuando fueron interrumpidas por el agresor, un joven de 18 años, quien las abatió con un rifle.

El tirador, identificado posteriormente por la policía como Salvador Ramos, ingresó a la escuela equipado con un chaleco antibalas y un rifle, y abrió fuego en varias aulas. Mireles, murió intentando desarmar al atacante. Estaba casada y tenía una hija graduada de la universidad y era educadora desde hacía 17 años. Le encantaba “correr, caminar”, según su breve biografía publicada en el sitio de la escuela. García, por su parte, tenía 46 años y era madre de cuatro hijos. Llevaba 23 años trabajando como profesora.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

— Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022